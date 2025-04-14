Житомир, 2025. В стране, где министры лечат через Telegram, а медицину "оптимизируют" в клиническую кому, местные активисты решили ввести собственную версию медреформы — через мусорный бак. Именно туда, с почетным сопровождением и криками "позор", был торжественно доставлен директор — Сергей Демус.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Причина?

Закрив неврологічне відділення. Тобто, не віджав, не вкрав — а просто реорганізував відділення. Але, як відомо, в Україні це гірше, ніж діагноз.

Людям було байдуже на деталі, але не байдуже на видовища. І тут ми бачимо класичну українську люстрацію: без суду, без слідства, зате з баком і телефоном. Медичне питання перетворилось на цирк, а натовп — на трибунал з IQ нижчим за температуру людського тіла.

Поліція?

Вона була, звісно. Десь на горизонті. Можливо, в той момент оформлювала штраф бабусі за перехід у недозволеному місці. А може — просто знімала це на телефон для ТікТоку. Це ж просто люстрація по-домашньому. Демус не депутат і не мажор — значить, можна.

Правові наслідки?

— Для тих, хто викидав? Можливо, отримає лайки, репости і "купи героям каву". А ще — максимум адмінку за хуліганку.

— Для Демуса? Візит до травматолога, плюс бонусом — анулювання рішення про закриття відділення. Бо смітник — аргумент потужніший за закон.

— Для системи? Мінус ще кілька грамів довіри. А медики тепер знатимуть: не подобаєшся пацієнтам — тебе не звільнять, тебе винесуть.

І от вам медична реформа 2.0:

Рішення приймаються через страх, лікування — через TikTok, етика — через дупу, а лікарів — через бак.

Маємо нову гілку влади — "контейнерний суд". Швидкий, емоційний і повністю незалежний... від розуму.