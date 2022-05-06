Россия в войне против Украины потеряла почти 25 тыс. человек: уничтожены 1110 танков

После полномасштабного вторжения РФ в Украины было ликвидировано уже около 24 900 оккупантов. Также вражеская армия продолжает терять военную технику в больших объемах.

Об этом 6 мая сообщает Генеральный штаб Воруженные сил Украины в Facebook. За минувшие сутки было ликвидировано еще примерно 200 врагов, наибольшие потери оккупанты понесли на Лиманском и Кураховском направлениях.

Также в течение 5 мая было уничтожено еще 8 вражеских танков, 35 боевых бронированных машин, 3 артиллерийских системы, 2 реактивные системы залпового огня, 3 самолета, 19 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 1 катер, 12 беспилотников и 1 крылатую ракету.

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С 24 февраля по 5 мая включительно РФ потеряла в Украине уже 1100 танков, 2686 боевых бронированных машин, 502 артиллерийские системы, 171 реактивную систему залпового огня, 83 средства ПВО, 199 самолетов, 155 вертолетов, 324 беспилотника, 1926 единиц автомобильной техники и цистерн с топливом, 11 кораблей и катеров, 38 единиц спецтехники и 90 крылатых ракет.