Россия в войне против Украины потеряла 21 тыс. человек, уничтожены 829 танков и 172 самолета
Около 21 000 военнослужащих потеряла РФ за полные 56 суток войны против Украины. Кроме того, ряды путинской армии поредели на тысячи единиц различной военной техники.
В частности, украинские Силы обороны уничтожили почти 830 вражеских танков и свыше 320 самолетов с вертолетами. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.04 ориентировочно составляют:
личного состава – около 21 000 человек ликвидировано;
боевых бронированных машин – 2118 единиц;
автомобильной техники – 1508;
танков – 829;
артиллерийских систем – 393;
самолетов – 172;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 166;
вертолетов – 151;
реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 136;
цистерн с горюче-смазочными материалами (ГСМ) – 76;
средств противовоздушной обороны (ПВО) – 67;
специальной техники – 27;
кораблей/катери – 8;
пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
Напомним, что за минувшие сутки защитники Украины отбили девять атак оккупантов на территории Донецкой и Луганской областей. Защитники уничтожили танк, 10 единиц бронированной и по две единицы автомобильной и специальной инженерной техники, артиллерийскую систему, зенитно-ракетный комплекс и вражеский склад с боеприпасами.
Со своей стороны группировка Воздушных сил ВСУ поразила четыре воздушных цели – три российских беспилотника и крылатую ракету.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине ликвидировали одного из командиров батальона боевиков "ДНР" "Спарта". Террорист Сергей Агранович с позывным "Водяной" был убит в боях за Авдеевку.
Ранее ВСУ ликвидировали полковника армии РФ Михаила Нагамова. По данным росСМИ, на родине оккупант занимал должность командира инженерно-саперного полка в городе Ростов Ярославской области.