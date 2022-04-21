Россия в войне против Украины потеряла 21 тыс. человек, уничтожены 829 танков и 172 самолета

Около 21 000 военнослужащих потеряла РФ за полные 56 суток войны против Украины. Кроме того, ряды путинской армии поредели на тысячи единиц различной военной техники.

В частности, украинские Силы обороны уничтожили почти 830 вражеских танков и свыше 320 самолетов с вертолетами. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.04 ориентировочно составляют:

личного состава – около 21 000 человек ликвидировано;

боевых бронированных машин – 2118 единиц ;

автомобильной техники – 1508;

танков – 829 ;

артиллерийских систем – 393;

самолетов – 172;

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БПЛА оперативно-тактического уровня – 166;

вертолетов – 151 ;

реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 136;

цистерн с горюче-смазочными материалами (ГСМ) – 76;

средств противовоздушной обороны (ПВО) – 67 ;

специальной техники – 27;

кораблей/катери – 8 ;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Напомним, что за минувшие сутки защитники Украины отбили девять атак оккупантов на территории Донецкой и Луганской областей. Защитники уничтожили танк, 10 единиц бронированной и по две единицы автомобильной и специальной инженерной техники, артиллерийскую систему, зенитно-ракетный комплекс и вражеский склад с боеприпасами.

Со своей стороны группировка Воздушных сил ВСУ поразила четыре воздушных цели – три российских беспилотника и крылатую ракету.

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