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Россия в войне против Украины потеряла 21 тыс. человек, уничтожены 829 танков и 172 самолета

Марина Лисничук
Война в Украине 2022
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Россия в войне против Украины потеряла 21 тыс. человек, уничтожены 829 танков и 172 самолета

Около 21 000 военнослужащих потеряла РФ за полные 56 суток войны против Украины. Кроме того, ряды путинской армии поредели на тысячи единиц различной военной техники.

В частности, украинские Силы обороны уничтожили почти 830 вражеских танков и свыше 320 самолетов с вертолетами. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.04 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 21 000 человек ликвидировано;

  • боевых бронированных машин – 2118 единиц;

  • автомобильной техники – 1508;

  • танков – 829;

  • артиллерийских систем – 393;

  • самолетов – 172;

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  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 166;

  • вертолетов – 151;

  • реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 136;

  • цистерн с горюче-смазочными материалами (ГСМ) – 76;

  • средств противовоздушной обороны (ПВО) – 67;

  • специальной техники – 27;

  • кораблей/катери – 8;

  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Данные о потерях российских оккупантов

Напомним, что за минувшие сутки защитники Украины отбили девять атак оккупантов на территории Донецкой и Луганской областей. Защитники уничтожили танк, 10 единиц бронированной и по две единицы автомобильной и специальной инженерной техники, артиллерийскую систему, зенитно-ракетный комплекс и вражеский склад с боеприпасами.

Со своей стороны группировка Воздушных сил ВСУ поразила четыре воздушных цели – три российских беспилотника и крылатую ракету.

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