На Донбассе ликвидировали одного из командиров батальона боевиков 'ДНР' 'Спарта'. Фото

Страна-агрессор продолжает терять на войне с Украиной своих наемником. Так, в среду, 20 апреля, стало известно, что в Украине ликвидировали одного из командиров батальона боевиков "ДНР" "Спарта" Сергея Аграновича.

Об этом сообщили в Telegram-канале Вооруженных сил Украины. Террориста с позывным "Водяной", как отмечается было убито в боях за Авдеевку.

"У орков снова потери. В боях за Авдеевку был убит командир второй роты батальона "Спарта" Сергей Агранович, известный под позывным "Водяной", – сказано в сообщении.

Видео дня

Боевик является фигуранта сайта "Миротворец". На ресурсе сказано, что в "Спарте" Агранович был командиром группы быстрого реагирования. Он проживал в городе Константиновка в Донецкой области.

Напомним, что в начале марта стало известно о ликвидации командира незаконного формирования "Спарта" Владимира Жоги с позывным "Воха". Его убили в боях за Волноваху. Террорист возглавлял преступную военную группировку с момента подрыва в лифте собственного дома ее бывшего главаря "Моторолы" (Арсена Павлова).

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины на Луганщине ликвидировали командира мотострелковой роты 57-й мотострелковой бригады вооруженных сил Российской Федерации. Оккупант приехал убивать украинцев из города Бикин Хабаровского края.