ВСУ ликвидировали еще одного российского полковника. Фото

На войне в Украине погиб очередной офицер российских оккупантов. Вооруженные силы ликвидировали полковника Михаила Нагамова.

По предварительным данным, путинский офицер был убит 13 апреля. Об этом сообщает пользователь Twitter Necro Mancer (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сообщается, что офицер 1980 года рождения был уроженцем города Суслонгер республики РФ Марий Эл. Также отмечается, что полковника убили 13 апреля

"Уроженец Суслонгера (Марий Эл) командир #6исп полковник Нагамов Михаил Александрович 1980 г.р. где-то напрочь денацифицировался 13/04/22. Жаль, конечно, что ничего не пишут про его геройский подвиг", – говорится в сообщении.

Видео дня

В свою очередь пропагандистские российские СМИ сообщают, что Нагамов занимал должность командира инженерно-саперного полка в городе Ростов Ярославской области. Его будут хоронить 21 апреля в Мытищах Московской области.

Напомним, по состоянию на 20 апреля Россия в войне против Украины потеряла 20900 своих оккупантов. Также Силы обороны Украины уничтожили 171 самолет и 815 танков. Кроме того, оккупанты лишились 2087 боевых бронированных машин.

Накануне сообщалось, что в Луганской области ВСУ ликвидировали одного из главарей "ЛНР" с позывным "Миша Чечен". На похороны подонка, которого с 2014 года обвиняли в мародерстве даже свои же террористы, собрался весь "цвет" ОРЛО, приехал также депутат российской Госдумы.