Россия решила привлечь к войне против Украины молодежь из отрядов 'Юнармии': проводят мобилизацию

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Россия решила вовлечь в войну против Украины молодежь из отрядов "Юнармии". На данный момент путинские командиры уже приступили к проведению мобилизации.

Об этом Денисова сообщила в своем Telegram-аккаунте. По ее словам, в лучших традициях Гитлера Кремль решил бросить в бой молодежь как пушечное мясо.

Отмечается, что часть отрядов "Юнармии" находится и во временно оккупированном Крыму.

По словам омбудсмена, решение о привлечении подростков к военным действиям было принято еще в середине марта, а внедрять его принялись одновременно с официальной мобилизацией в РФ, с 1 апреля 2022 года.

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Она добавила, что еще с 29 марта 2022 года члена "Юнармии", которым исполнилось 18 лет, начали поступать письма с приглашениями "на собеседование" и "проведение культурно-патриотических занятий", которые являются повестками.

Юнармейцев будут собирать в штабах до воскресенья, 10 апреля, а затем перебросят в места дислокации. Кроме того, в дальнейшем их отправят на Харьковщину и Донбасс.

Денисова подчеркнула, что такие действия РФ являются нарушением законов и обычаев войны. В связи с этим она обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, с просьбой учесть эти факты нарушений прав человека РФ в Украине.

Напомним, ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что российские власти намерены привлечь к войне против Украины несовершеннолетних граждан. На такой шаг страна-агрессор может пойти за неимением живой силы для пополнения рядов оккупационной армии.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, по информации российского издания Meduza, Путин покинул Украину солдат-срочников, которых принудили подписать контракт.

Эту информацию подтвердила мать Ксении Собчак , российский сенатор Нарусова. Она рассказала о роте срочников, в которой из 100 бойцов в Россию из Украины вернулись только четверо. О большом количестве солдат срочной службы в оккупационных силах в Украине рассказывают сами попавшие в плен срочники.

А также оккупанты в телефонных разговорах с родными, которые перехватывает украинская разведка, отмечают: в Украине массово воюют срочники, пацаны по 18 лет, есть случаи самоубийств.

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