Россия хочет провести на 9 мая парад украинских военнопленных, что является нарушением правил войны

Россия хочет провести 9 мая парад с украинскими пленными военнослужащими. Это будет еще одно нарушение правил ведения войны со стороны агрессора.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович российскому правозащитнику Марку Фейгину. Запись их разговора была опубликована на YouTube.

"По некоторым данным, они собираются парадом наших пленных провести в Донецке и Мариуполе. А это уже военное преступление. Россия хочет поддержать свои падающие штаны, моральных дух", – сообщил Арестович.

По его словам, эта затея оккупантов нарушает Женевскую конвенцию. Советник пригрозил россиянам, что если они это сделают, то "будет горе".

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Планы РФ подтвердил и бывший нардеп Илья Кива, который сбежал к россиянам и начал активно подыгрывать вражеской пропаганде. Предатель Украины считает, что парад с пленными украинцами "изменит отношение граждан к власти Зеленского".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Арестович прогнозировал, что российские оккупанты не смогут добиться какой-либо большой победы к "сакральной" дате 9 мая. Вражеская армия так и не смогла существенно продвинуться на Донбассе.