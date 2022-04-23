"За пять дней наступления успехи РФ ничтожные": Арестович дал прогноз по развитию событий до 9 мая

Россия не получила никаких значимых стратегических побед за пять дней второго этапа войны с Украиной и продвинулась на Донбассе лишь незначительно. РФ не успеет раздобыть какую-то большую победу к "сакральной" дате – 9 мая.

Таким мнением поделился советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Свой прогноз он озвучил в интервью Марку Фейгину 22 апреля, на 58-й день войны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Военный эксперт рассказал, что за предыдущие сутки ситуация на фронте немного изменилась – оккупантам удалось пройти на несколько километров на Запорожском и Изюмском направлениях. Но, по словам Арестовича, ВСУ могли "пустить" туда российские войска, чтобы получить возможность более эффективно уничтожать врага.

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"Тут вопрос: они продвинулись потому, что победили наших, или потому, что наши отодвинулись и дали им зайти?" – задал риторический вопрос он.

Как указал представитель ОП, эти километровые продвижения не соответствуют "духу и букве заявленных целей" России, тем более пятого дня битвы за Донбасс.

Что касается ситуации в Луганской области, то ее 80% захвачены уже четыре недели как. "И с того времени ничего не изменилось – прописью "ничего", – подчеркнул эксперт.

Он сказал, что все усилия в районе Попасной, которая представляет собой крупный железнодорожный узел, за который идет борьба, в районе Рубежного, Северодонецка не дают результатов. Наши воины как удерживали позиции, так и удерживают.

В целом, считает Арестович, Кремлю не будет чего "продать" своему народу в качестве победы к 9 мая.

"За пять дней наступления успехи ничтожные для такой концентрации войск, а главное в соответствии задач и их выполнения. Поэтому до 9 мая они могут ничего не получить", – заявил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Арестович сообщил, что украинские защитники провели успешную операцию в Херсонской области, уничтожив командный пункт, где было около полусотни офицеров армии РФ.

Советник главы Офиса президента сказал, что это даже "круче Чернобаевки".