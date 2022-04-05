Россия бросила на Изюм весь силовой сектор, там "солянка", – Арестович

Россия бросила весь силовой сектор для наступления на город Изюм Харьковской области. Привлечены, в частности, росгвардейцы, десантники, спасатели и даже железнодорожники.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил журналистке Татьяне Поповой в специальном интервью "41-й день войны", опубликованном на YouTube. По его словам, оккупанты пытаются бить по юго-западному району Изюма.

"Но там сейчас пауза. Они собрали всю "солянку" войск. Там и менты, и Росгвардия, и спасатели, и железнодорожники, и десантники, и части подразделений, которые уже месяц на войне, и так называемые "Л/ДНРовцы", и даже самые мыслящие головы РФ", – рассказал Арестович.

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По его словам, проблема заключается в том, что "невозможно собрать это стадо, наладить взаимодействие и бросить в атаку".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Арестович рассказал, что жителям Сумщины удалось остановить элитные танковые дивизии российских оккупантов. Они развязали против вражеской армии настоящую партизанскую войну. Также, по его словам, что вражеская армия уже покинула Николаевскую область и готовиться к сдаче Херсона.

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