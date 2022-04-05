Сумы остановили элитные танковые дивизии РФ: Арестович рассказал о подвиге украинцев

Кирилл Лютый
Война в Украине 2022
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Алексей Арестович рассказал, как жители Сумщины дали отпор оккупантам РФ

Жителям Сумщины удалось остановить элитные танковые дивизии российских оккупантов. Они развязали против вражеской армии настоящую партизанскую войну.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в специальном интервью "41-й день войны", опубликованном на YouTube-канале журналистки Татьяны Поповой. По его словам, в Сумах украинцы совершили "подвиг, воспетый в веках".

"Практически не имея военных подразделений, только тероборону, Сумы остановили элитные танковые дивизии российской армии. Но не просто отбились – они устроили партизанскую войну, которая отрезала поставки войскам РФ. Они свалили оттуда раньше, чем успели декларировать выход из Киевской и Черниговской областей", – рассказал Арестович.

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Накануне Арестович также заявил, что вражеская армия уже покинула Николаевскую область и готовиться к сдаче Херсона. Также, по его словам, оккупанты не способны захватить Харьков, поскольку у них для этого не хватает солдат.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам президента Владимира Зеленского, Украина продолжает готовиться к ожесточенным боям с российскими оккупантами на восточном и южном направлениях. Нашим защитникам хорошо известны планы врагов как относительно Харькова, так и по Донбассу.

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