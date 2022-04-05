Сумы остановили элитные танковые дивизии РФ: Арестович рассказал о подвиге украинцев

Жителям Сумщины удалось остановить элитные танковые дивизии российских оккупантов. Они развязали против вражеской армии настоящую партизанскую войну.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в специальном интервью "41-й день войны", опубликованном на YouTube-канале журналистки Татьяны Поповой. По его словам, в Сумах украинцы совершили "подвиг, воспетый в веках".

"Практически не имея военных подразделений, только тероборону, Сумы остановили элитные танковые дивизии российской армии. Но не просто отбились – они устроили партизанскую войну, которая отрезала поставки войскам РФ. Они свалили оттуда раньше, чем успели декларировать выход из Киевской и Черниговской областей", – рассказал Арестович.

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Накануне Арестович также заявил, что вражеская армия уже покинула Николаевскую область и готовиться к сдаче Херсона. Также, по его словам, оккупанты не способны захватить Харьков, поскольку у них для этого не хватает солдат.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам президента Владимира Зеленского, Украина продолжает готовиться к ожесточенным боям с российскими оккупантами на восточном и южном направлениях. Нашим защитникам хорошо известны планы врагов как относительно Харькова, так и по Донбассу.

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