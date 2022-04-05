Арестович заявил, что россияне подготовили Херсон к сдаче

Планы российских оккупантов по захвату Украины продолжают рушиться. Вражеская армия уже готовиться убраться из Херсона.

Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович. По его словам, этот город россияне уже "подготовили к сдаче".

"Об этом мало кто знает, но они всерьез рассматривают оставление Херсона в том числе. Это не значит, что Херсон будет освобожден завтра. Но, тем не менее, в Николаевской области совсем уже нет противников. Все бои уже ведутся в Херсонской области", – заявил он.

Накануне Арестович рассказал об еще одной "невыполнимой задаче" для РФ – оккупанты не способны захватить Харьков, поскольку у них для этого не хватает солдат.

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Как сообщал OBOZREVATEL, по словам президента Владимира Зеленского, Украина продолжает готовиться к ожесточенным боям с российскими оккупантами на восточном и южном направлениях. Нашим защитникам хорошо известны планы врагов как относительно Харькова, так и по Донбассу.

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