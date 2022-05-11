Российский самолет выпустил две ракеты по территории Сумщины: глава ОВА показал фото последствий налета

Вечером во вторник, 10 мая, российские оккупанты обстреляли ракетами территорию Сумской области. Для этого враг задействовал авиацию.

Об этом в Telegram сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Он также показал фото последствий вражеского обстрела (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Войска РФ выпустили по Сумщине две ракеты с самолета. Снаряды упали на территории Шосткинского района.

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К счастью, в результате авианалета никто из людей не погиб, о пострадавших данных тоже нет.

Под ударом оказался поселок городского типа Воронеж. На кадрах видно, что здания в населенном пункте получили значительные повреждения.

Напомним: вечером 10 мая в Сумской области прогремели сильные взрывы. Их слышали в разных городах Шосткинского района.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 мая завершилось в Сумской области сигналом воздушной тревоги и несколькими ракетными ударами противника. К счастью, в результате обстрела не было пострадавших и жертв.

А днем 10 мая российские оккупанты обстреляли Сумскую область из систем залпового огня. Обстрел захватчики вели с территории РФ.