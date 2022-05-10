Оккупанты снова нанесли удары по территории Сумщины, - глава ОВА

Понедельник, 9 мая, завершился на Сумщине сигналом тревожной сирены и несколькими ракетными ударами противника. К счастью, в результате обстрела не оказалось пострадавших и тем более жертв.

Об этом рассказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий на своем Telegram-канале. Атака произошла в районе 22:00 и пришлась по районам Новослободской и Ворожбянской общин.

"Потерь нет, информация по разрушениям уточняется", – заметил руководитель региона.

Напомним, что 9 мая оккупанты совершили обстрел Сумской области еще среди бела дня. Циничность российской армии сложно передать словами, ведь именно в это время ее центральное руководство пышно отмечало в Москве победу над фашизмом в 1945 году.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, российские захватчики сбросили ракету для уничтожения старинного кладбища в Глухове на Сумщине, где на надгробиях стоят еще даты XVIII века.