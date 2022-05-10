На Сумщине прогремели сильные взрывы

В Сумской области прогремели сильные взрывы. Их слышали в разных городах Шосткинского района.

Власти призвали жителей региона не покидать укрытий. Об этом сообщил глава Сумской областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий.

"Сумщина, Шосткинский район. Несколько сильных взрывов по разным городам. Не покидайте укрытий во время воздушной тревоги!", - написал он.

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Как сообщают читатели OBOZREVATEL из Сумской области, удары рашисты наносили с помощью авиации.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты обстреляли школу и объекты инфраструктуры в Сумской области 4 мая.

А утром 10 мая рашисты обстреляли Сумщину из систем залпового огня с территории РФ.