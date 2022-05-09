Российские оккупанты разбомбили Георгиевский скит Свято-Успенской Святогорской лавры УПЦ МП. Фото и видео

Солдаты российской армии устроили бомбардировку Георгиевского скита Свято-Успенской Святогорской лавры УПЦ МП. В результате здание превратилось практически в руины.

Еще не так давно церковь функционировала и принимала паломников, но сейчас от нее остались только обломки. Об этом сообщил офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко. Соответствующее видео и фото размещены на странице в Facebook Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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"Была красивая церковь, много паломников, тут целый комплекс вокруг. Жили, пропагандировали "русский мир". Вот, "русский мир" пришел и прицельно раздолбал эту церковь. Это не первый сюда был прилет. Они (оккупанты. ­– Ред.) сознательно развалили собственную церковь", – заявил Юрий Кочевенко.

Это произошло не в первый раз. Несколько дней назад российские оккупанты обстреляли Свято-Успенскую Святогорскую лавру. В результате атаки получили ранения семь мирных граждан. В результате обстрела было повреждено здание общежития.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как служители Русской православной церкви по указанию Кремля оправдывают войну против Украины. Пропагандисты в рясах также призывают граждан РФ вступать в ряды оккупационных войск.