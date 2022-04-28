Служители РПЦ оправдывают агрессию против Украины и призывают россиян идти на войну – разведка

Служители Русской православной церкви по указанию Кремля оправдывают войну против Украины. Пропагандисты в рясах также призывают граждан РФ вступать в ряды оккупационных войск.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны. Там выяснили, что "священнослужители" получили указания агитировать родителей и родственников молодых россиян заключать контракт о военной службе.

"Вслед за российской официальной пропагандой, служители РПЦ оправдывают российскую агрессию, геноцид украинского народа и призывают своих верующих пополнять ряды российских оккупационных подразделений", – сказано в сообщении.

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Разведка также обнародовала данные служителей РПЦ, которые сотрудничают с пропагандистами и оккупантами. Полный список можно увидеть по ссылке.

Напомним, ранее в разведке заявили, что в Приднестровье объявили военные сборы на фоне серии взрывов, которые недавно произошли в непризнанной республике. Примечательно, что решение о призыве на самом деле приняли еще до начала российских провокаций.