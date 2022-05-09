Историк назвал 10 причин, почему победа Украины над Россией важна для всего мира

Победа Украины в войне важна не только нашей стране, но и всему миру, а проигрыш будет означать продолжение страданий украинцев от зверств оккупантов. Поражение России также выгодно ей самой, ведь даст шанс на то, чтобы стать цивилизованной страной.

Писатель и историк, профессор Йельского университета, постоянный член Института гуманитарных наук в Вене Тимоти Снайдер во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности назвал 10 причин, почему победа Украины важна для мира, почему альянс западных демократий должен помочь нашей стране побороть авторитарный зверский режим президента РФ Владимира Путина (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

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Первая причина является ключевой: победа Украины – единственный путь достичь мира, ведь иначе российская агрессия будет разрастаться на украинской земле.

Вторая причина, победа важна для безопасности региона – стран Балтии, Польши, Румынии, Молдовы.

В-третьих, победа важна для безопасности украинцев. Пока она продолжается, украинцы становятся переселенцами, страдают от обстрелов, на неоккупированных территориях они подвергаются пыткам, депортации и другим зверствам.

В-четвертых, победа важна для защиты демократии, которую так ненавидит Путин и его окружение.

В-пятых, это важно для демократии в целом по всему миру. "Если бы Россия выиграла эту войну, это была бы огромная победа для всех противостоящих демократии сил, для всех, кто хочет использовать то или иное насилие для свержения демократий", – заявил ученый.

Шестой пункт, в случае победы Украины был бы защищен базовый принцип, что все нации равны, а государства заслуживают уважения. Это дало бы толчок к формированию мирового устройства без стран, стремящихся быть империями.

"Седьмая причина важности победы Украины касается памяти о Второй мировой войне. Для Путина уроки той войны – это то, что нужно больше войны. Для него уроки победы над фашизмом – это то, что нужно больше фашизма", – подчеркнул Снайдер.

Восьмое, проигрыш в войне станет положительным для будущего самой России, даст шанс ей стать цивилизованной страной.

Девятый пункт, Украина должна выиграть, чтобы возобновились поставки продуктов питания в разные страны, ведь она является крупным производителем продовольствия в мире.

Десятая причина, что все страны цивилизованного мира должны задуматься и взглянуть в будущее

"Важно, чтобы европейцы и другие предложили украинцам будущее после этой войны – в смысле членства в ЕС и мощной помощи, которая позволит Украине отстроиться. Если бы украинцы не боролись, если бы капитулировали, наше будущее, будущее демократий было бы сейчас очень мрачным. Украинцы своей борьбой дают другим демократиям время", – подытожил историк.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, лидеры Большой семерки (G7) 8 мая провели специальное заседание, на котором выступил президент Украины Владимир Зеленский. По итогам саммита политики заявили: Россия нарушила множество международных норм в своей неспровоцированной войне против суверенной страны – в частности, Устав ООН, который был создан после Второй мировой, чтобы уберечь будущие поколения от бедствий войны. И Владимир Путин, и его пособники – как Александр Лукашенко – должны ответить за преступления.