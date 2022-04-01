Российские оккупанты повредили в Украине 53 объекта культурного населения: в ЮНЕСКО напомнили о письме Лаврову

В Украине, в результате войны, развязанной Российской Федерацией, повреждены по меньшей мере 53 объекта культурного наследия – это церкви, исторические места и музеи. Особенно сложная ситуация в Чернигове.

В связи с этим в ЮНЕСКО выразили обеспокоенность, сообщает Reuters. Отмечается, что еще в прошлом месяце культурное агентство ООН усилило меры по защите культурного наследия Украины, находящегося под угрозой исчезновения из-за вторжения России.

"Мы очень обеспокоены ситуацией как на гуманитарном уровне, так и на уровне культурного наследия. Наследие человечества в Украине находится в опасности", – заявил на пресс-конференции помощник генерального директора ЮНЕСКО по культуре Эрнесто Оттоне.

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В материале отметили, что в первый предварительный список полностью или частично поврежденных объектов ЮНЕСКО включил 29 религиозных объектов, 16 исторических зданий, четыре музея и четыре памятника.

В начале марта глава ЮНЕСКО Одри Азулай направила письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову с напоминанием о том, что Россия подписала конвенцию о защите культурного наследия во время войны. В ответ Россия заявила, что знает о своих обязательствах и "привержена" им.

Напомним: по состоянию на 15 марта со времени вторжения в Украину российские оккупанты разрушили и повредили по меньшей мере 28 церквей, мечетей, синагог в шести областях нашей страны. Подавляющее большинство разоренных святынь – православные храмы.

Также в Харькове оккупанты уничтожили архитектурный памятник – бывшую пожарную часть. Она была построена в 1887 году. Строение имеет историческую ценность для спасателей и всего города.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Малине Житомирской области в результате бомбардировки был разрушен центр города и религиозные сооружения. Под удар попал военкомат, храм и молитвенный дом РПЦ.

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