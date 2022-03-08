"Пришел "русский мир": на Житомирщине показали разрушенные оккупантами церковь и центр города
В Малине Житомирской области в результате бомбардировки был разрушен центр города и религиозные сооружения. Под удар попал военкомат, храм и молитвенный дом РПЦ.
Результаты обстрела, произошедшего 6 марта, в сеть выложил местный житель. "В центре нет ничего живого", – комментирует он.
На фотографии из Малина четко видно, что значительные повреждения оккупанты нанесли храму Святого Николая. Рядом с ним находился молитвенный дом РПЦ, который российские военные полностью уничтожили.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинский церковнослужитель осудил бомбардировку православных храмов и церквей войсками Кремля. Он показал результаты обстрелов святынь по всей Украине.
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