'Пришел 'русский мир': на Житомирщине показали разрушенные оккупантами церковь и центр города

Прослушивание новости на данный момент не доступно

В Малине Житомирской области в результате бомбардировки был разрушен центр города и религиозные сооружения. Под удар попал военкомат, храм и молитвенный дом РПЦ.

Результаты обстрела, произошедшего 6 марта, в сеть выложил местный житель. "В центре нет ничего живого", – комментирует он.

На фотографии из Малина четко видно, что значительные повреждения оккупанты нанесли храму Святого Николая. Рядом с ним находился молитвенный дом РПЦ, который российские военные полностью уничтожили.

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинский церковнослужитель осудил бомбардировку православных храмов и церквей войсками Кремля. Он показал результаты обстрелов святынь по всей Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!