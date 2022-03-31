Российские оккупанты после облучения на ЧАЭС устроили бунт и сбежали: все детали

Российские фашисты, захватившие Чернобыльскую АЭС и другие объекты в Зоне отчуждения, покидают украинскую территорию. Оккупанты двумя колоннами отправились в сторону границы с Беларусью.

Об этом сообщил Энергоатом в Telegram, ссылаясь на подтвержденную информацию. Отмечается, что сами захватчики с утра в четверг, 31 марта, озвучили персоналу ЧАЭС свои намерения покинуть станцию.

По состоянию на 22 часа 31 марта на территории Чернобыльской АЭС уже не было ни одного российского военного.

Об этом сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.

"На текущий момент посторонних лиц на площадке Чернобыльской АЭС не находится", – сообщили в агентстве.

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Кроме того, в Энергоатоме сообщили, что подтвердилась информация и о построенных рашистами фортификационных сооружениях и окопах в Рыжем лесу.

Поскольку это место является наиболее загрязненным радиацией во всей Чернобыльской зоне, оккупанты получили значительные дозы облучения. А когда проявились первые признаки болезни, что произошло довольно быстро, они запаниковали.

Поэтому среди захватчиков начал назревать бунт, они решили собираться и уходить оттуда.

В госпредприятии отметили, что есть информация о том, что и те оккупанты, которые осаждали город Славутич, также начинают отходить. В настоящее время формируется колонна российских военных для движения в сторону Белоруссии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Вскоре после того, как войска РФ заняли Чернобыльскую атомную станцию, стало известно, что оккупанты получают радиационное облучение. Это может вызвать высокий риск онкологических заболеваний.

Также появилась информация о том, что российские оккупанты выкопали себе окопы в "Рыжем лесу", который прилегает к ЧАЭС и принял на себя наибольшую долю выброса радиоактивной пыли при взрыве реактора 1986 года.

Кроме того, сотрудники станции рассказали, что захватчики проехали на танках и другой бронетехнике через загрязненную зону возле станции – "Рыжий лес" – без специальной защиты. К тому же они подняли в воздухе облака радиоактивной пыли, из-за чего могли получить внутреннее облучение.

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