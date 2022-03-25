'Ройте глубже, сидите дольше': оккупанты выкопали окопы в 'Рыжем лесу' в зоне ЧАЭС, который принял на себя больше всего радиации

Российские оккупанты, которые ранее захватили Чернобыльскую АЭС, выкопали себе окопы в Зоне отчуждения. Примечательно, что сделать они это решили в "Рыжем лесу", который прилегает к ЧАЭС и принял на себя наибольшую долю выброса радиоактивной пыли во время взрыва реактора в 1986 году.

Об этом в Facebook сообщил глава Общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Александр Сирота. Он отметил, что "Рыжий лес" – это самый стратегический объект Чернобыльской зоны.

"Ройте глубже, сидите дольше", – посоветовал оккупантам Сирота.

После аварии на ЧАЭС лес на площади 202 квадратных километра снесли бульдозерами и захоронили. Тем не менее, это место по-прежнему опасно, так что у захватчиков теперь еще больше шансов получить облучение.

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Напомним, что оккупанты РФ, захватившие Чернобыльскую атомную станцию, получают радиационное облучение. Это будет иметь последствия в виде высокого риска онкологических заболеваний.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Вечером 24 февраля российские военные захватили Чернобыльскую атомную электростанцию. Персонал находился в заложниках.

Руководитель НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил, захваченные украинские АЭС путинские террористы используют как военные базы.

Из-за вражеских обстрелов Чернобыльская атомная электростанция была временно обесточена. В связи с этим не происходило охлаждение использованного топлива и была угроза выхода радиоактивных веществ в окружающую среду.

По данным разведки, президент России Владимир Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной станции. На контролируемой российскими войсками ЧАЭС планируется создание техногенной катастрофы, ответственность за которую оккупанты попытаются переложить на Украину.

Российские оккупанты разграбили и уничтожили новейшую Центральную аналитическую лабораторию в Чернобыле стоимостью 6 млн евро. Это был уникальный комплекс с мощными возможностями.

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