"Ройте глубже, сидите дольше": оккупанты выкопали окопы в "Рыжем лесу" в зоне ЧАЭС, который принял на себя больше всего радиации

София Закревская
Общество
1 минута
1,2 т.
'Ройте глубже, сидите дольше': оккупанты выкопали окопы в 'Рыжем лесу' в зоне ЧАЭС, который принял на себя больше всего радиации
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

Российские оккупанты, которые ранее захватили Чернобыльскую АЭС, выкопали себе окопы в Зоне отчуждения. Примечательно, что сделать они это решили в "Рыжем лесу", который прилегает к ЧАЭС и принял на себя наибольшую долю выброса радиоактивной пыли во время взрыва реактора в 1986 году.

Об этом в Facebook сообщил глава Общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Александр Сирота. Он отметил, что "Рыжий лес" – это самый стратегический объект Чернобыльской зоны.

"Ройте глубже, сидите дольше", – посоветовал оккупантам Сирота.

После аварии на ЧАЭС лес на площади 202 квадратных километра снесли бульдозерами и захоронили. Тем не менее, это место по-прежнему опасно, так что у захватчиков теперь еще больше шансов получить облучение.

Видео дня

Напомним, что оккупанты РФ, захватившие Чернобыльскую атомную станцию, получают радиационное облучение. Это будет иметь последствия в виде высокого риска онкологических заболеваний.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Обращение коллектива OBOZREVATEL.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!

УкраинаЧернобыльВторжение России в УкраинуВойна в Украине 2022Россия - страна-агрессорЧернобыльская АЭС