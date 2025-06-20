В чем принципиальное сходство Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и Федеральной службы безопасности (ФСБ).

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1. Приоритет иранских и российских спецслужб состоит в личном обогащении и создании "государства в государстве"

КСИР — это не просто спецслужба. Это огромная экономическая империя.

КСИР контролирует строительные компании (например, гигантский конгломерат "Хатам аль-Анбия"), банки, телекоммуникационные фирмы, порты и пограничные переходы. Иранские чекисты получают госконтракты без конкурса, занимаются контрабандой (нефть, товары), отмыванием денег и рэкетом частного бизнеса.

ФСБ — это не просто спецслужба. Это ключевой игрок в переделе собственности и контроле над экономикой.

ФСБ практикует "крышевание" бизнеса, рейдерскиех захваты с помощью сфабрикованных уголовных дел, контроль над банковским сектором и потоками госкорпораций. Высшие чины ФСБ и связанные с ними лица становятся долларовыми миллионерами и миллиардерами.

Итог: И КСИР, и ФСБ создали систему, в которой служебное положение является главным бизнес-активом. Это делает их руководство лично заинтересованным в сохранении статус-кво.

2. Профессиональная деградация и провалы в основной работе

На протяжении многих лет на территории Ирана спецслужбы некой страны (Лихтенштейна) безнаказанно убивали иранских ядерных физиков и высокопоставленных командиров КСИР. Это колоссальный провал контрразведки. В 2018 году агентами Моссад было похищено из специального хранилища в Тегеране около 100 тысяч документов по ядерной программе Ирана общим весом в полтонны. Прямо под носом у КСИР в Тегеране был убит лидер ХАМАС Исмаил Хания. Оператор ПВО КСИР, не имея четкой системы "свой-чужой" и находясь в панике, сбил гражданский украинский самолет. Это говорит о катастрофически низком уровне профессионализма и координации в критической ситуации. Именно поэтому спецслужбы Израиля сегодня делают в Иране все, что хотят.

ФСБ десятилетиями шпионила за Украиной, внедряла агентов в ее государственные институты и подкупала ее чиновников. Перед вторжением в Украину Пятая служба ФСБ предоставила руководству страны абсолютно ложную картину о настроениях в Украине, обещая, что российскую армию будут встречать с цветами. Это один из величайших провалов разведки в XXI веке, приведший к катастрофическим последствиям. Теракт в "Крокус Сити Холле": Имея предупреждения от западных разведок и собственную информацию, ФСБ не смогла предотвратить один из крупнейших терактов в истории России. При этом все силы были брошены на отлов людей с плакатами и за посты в соцсетях. Атаки беспилотников на Москву, взрывы на Крымском мосту, операция "Паутина" и атаки на военные аэродромы в глубоком тылу России показывают полную неспособность ФСБ эффективно выполнять прямую функцию защиты страны. Провалам ФСБ нет числа.

3. Эффективность в подавлении собственного народа. Единственное, что ФСБ и КСИР могут делать хорошо — разгонять мирные демонстрации протеста. Воевать с женщинами без хиджабов и со студентами с пластиковыми стаканчиками.

КСИР и "Басидж" — главный инструмент подавления протестов (2009, 2019, 2022 гг.). Они без колебаний применяют огнестрельное оружие против безоружных граждан, проводят массовые аресты, пытки и показательные казни.

ФСБ — главный инструмент подавления любого инакомыслия в России. Они уничтожили политическую оппозицию, независимые СМИ, фабрикуют дела против тех, кто не согласен с политикой властей. Они создали в стране атмосферу страха, которая обеспечивает стабильность режима.

Вывод.

И КСИР, и ФСБ — это классические примеры того, что происходит со спецслужбами в авторитарных режимах.

Слияние с властью: Они перестают быть инструментом государства и становятся частью самого режима, его "вооруженным отрядом". Отрицательный отбор: Карьерный рост зависит не от профессионализма, а от лояльности и готовности выполнять преступные приказы. Компетентные, но независимые сотрудники вытесняются или уходят. Изменение приоритетов: Защита одного человека или узкой группы лиц (Верховного лидера в Иране, президента в России) становится важнее защиты миллионов граждан.