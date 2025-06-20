Причины опасений Трампа перед началом операции против Ирана.

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Ну и пару слов о части процессов, которые привели к израильско-иранскому обострению 2025 года.

Трамп последователен в Иранском вопросе. Вначале заявил о необходимости срочного прекращения огня. Потом давал 24 часа, позже двое суток. Естественно, заявлял, что Верховному лидеру Ирана стоит пойти на "сделку". Требовал безоговорочной капитуляции. И, наконец, сегодня пришли две новости. С одной стороны Трамп говорит о реальности сделки с Ираном. С другой о том, что на протяжении ближайших двух недель будет решаться вопрос о нанесении удара по этому государству.

Немного истории. Ядерная программа, ядерная сделка и цена слова американского президента

Вовлечение США в войну в качестве полноценного участника, естественно, возможно. Но более вероятным (хоть и не намного) мне кажется сценарий переговоров и перезаключения ядерной сделки. Которая была заключена в 2015 году и предусматривала в частности:

отмену части американских и европейских санкций, наложенных на Иран;

утилизацию большей части обогащённого до 60% урана в период с 2020 по 2028 год;

обязательства Ирана не обогащать уран выше чем до 3,67% и не строить мощностей для обогащения до 2030 года;

обязательство Ирана не покупать и не собирать новые центрифуги для обогащения. И сократить число работающих.

Стоит отметить ещё один бонус. После заключения сделки иранские формирования, включая КСИР начали активно сотрудничать с американскими силами в войне против "Исламского государства". И, например, на территории Ирана проводили вполне успешные совместные операции. Например, в битве по освобождению Мосула. Кстати, Ирак как фактор важен и сегодня, но об этом чуть позже.

К 2018 году основные силы ИГ были разгромлены. В этом же году ядерная сделка с Ираном была сорвана благодаря … Дональду Трампу. Причём в обосновании своего решения он не говорил о нарушениях со стороны Ирана, а о том, что соглашение "не соответствует интересам США". Через год, когда действие соглашения спасти не удалось (страны ЕС пытались, надо отметить), Иран заявил о возобновлении обогащения урана. Чего, в принципе, и следовало ожидать.

Возможности новой сделки обсуждались во время президентства Байдена. Но Иранское руководство считало себя обманутым и отказывалось вернуться к стартовой позиции 2015 года. В конце концов, в авторитарном обществе это было бы просто политически опасно — часть населения восприняла бы такой шаг как "капитуляцию". США, со своей стороны, пытались так внести дополнительные условия — возвращаться к формату 2015 года означало бы подтвердить, мягко говоря, нелогичность шагов по выходу из соглашения. Никто не хотел уступать.

Иран и его ядерная и ракетная программы

В результате к 2025 году в Иране было накоплено значительное количество обогащённого урана. Правительство страны не отрицало этот факт, более того, допускало представителей МАГАТЭ на ряд объектов для проверки сохранности материалов и оценки их количества. Развивалась и ракетная программа. Израиль посчитал, что Иран слишком близко приблизился к созданию первого ядерного заряда и уже имеет средства его доставки. Как следствие - атака по иранской территории в попытке остановить процесс. В процессе выяснилось, что построенная по российскому образцу и на российской технике система ПВО бесполезно. Это было крайне приятно для Израиля. Но выяснилось и другое — иранская ракетная программа шагнула далеко и с точки зрения разработки новых образцов и с точки зрения производства. А это для Израиля стало уже крайне неприятным открытием. Вместо разового обмена ударами началась затяжная война с ежедневными обстрелами. Где достаточно быстро расходуется как боезапас ракет для атаки (у обеих сторон) так и ресурсы израильской ПВО (а они не бесконечны).

Почему "исламский мир" не выступит в защиту Ирана

На этом фоне государства региона достаточно спокойно наблюдают за обменом ударами. Сунитские режимы в странах Персидского залива достаточно настороженно относятся к шиитскому режиму в Тегеране. Это если отбросить вопросы политической и экономической конкуренции. Для Турции же Иран — основной соперник в вопросах расширения влияния в регионе. При этом все упомянутые государства не питают ни малейших сантиментов к государству Израиль. Как результат — пока война не вышла на новый уровень — достаточно спокойно (и возможно с интересом) наблюдают как два их основных противника в регионе пытаются уничтожить друг друга.

Тупик ситуации и опции для Трампа

Тупик и патовая ситуация. Сдвинуть процесс может либо поражение одной из сторон (что крайне маловероятно на теперешнем этапе) либо вмешательство третьей мощной силы. Таковыми могут быть, теоретически Индия, Китай или США. Но Индии на фоне проблем с Пакистаном ввязываться в новую войну не резон. Тем более, что Дели реализует крупные инфраструктурные и логистические проекты как и иранскими властями, так и с аравийскими монархиями. Для КНР вход в кризис на стороне союзника США (Израиля) неприемлем. Поддержка Ирана токсична. Участие в переговорах как посредника возможна, но сами переговоры на этом этапе маловероятны. Остаются США, у которых есть сразу две опции:

Выступить на стороне Израиля в качестве мощной военной силы. Что может позволить Израилю нанести существенный урон Ирану, но вряд ли будет означать капитуляцию противника и установление там светского режима. Попытаться вернуться к некоему подобию "ядерной сделки 2015 года" с Ираном. Что может остановить войну. Но тоже без гарантий. Рычаги влияния на Израиль не безграничны, что не раз демонстрировал Тель Авив.

На этом подходим к выбору для Трампа. С точки зрения демонстрации своей силы он должен (и делает это) ставить ультиматумы Ирану. Но в вопросах применения силы есть существенные опасения, либо даже страхи американской стороны.

Первый и основной — это то, о чём активно пишут в СМИ — перекрытие Ормузского пролива. Причём данный шаг не будет означать начало военных действий со стороны Ирана. Посмотрите на карту. А ещё лучше, используйте сервисы отслеживания судов. В проливе достаточно оживлённое судоходство. И основные маршруты проходят через… иранские территориальные воды. В частности организация трафика на входе в Персидский залив и выходе в залив Омана. То есть Иран может просто закрыть свои территориальные воды "в связи с войной". В таком случае траффик не остановится, но все суда пойдут возле берегов ОАЭ и Омана. В том числе по полям добычи — между платформами. А это скорость и пропускная способность. "Открыть" проход силовым путём маловероятно — Shipping Lanes на входе в Персидский залив лежат между побережьем и островами, принадлежащими Ирану. И на островах (о неожиданность) расположены базы ВМС и КСИР. Таким образом, перекрытие пролива будет означать проблемы в логистике примерно для 25% продаваемой в мире нефти и примерно для 30% продаваемого СПГ. Торговля не остановится, уменьшится скорость прохождения. И для судовладельцев будет выгоднее продавать продукцию "ближе" к портам загрузки. В Индию и в КНР.

Вторая причина страхов Трампа — безопасность американских граждан. Речь не только о гражданах США, которые находятся в Израиле. Давайте посмотрим на такое государство как Ирак. Откуда ещё не завершён вывод американских войск. Процесс должен закончится только осенью 2025 года. Да и то, часть персонала (как, например, в Сирийском Курдистане) всё равно останется. И тут вспоминаем о проиранских группировках в Ираке. В первую очередь речь идёт о коалиции из примерно 50 вооружённых групп, которая с 2018 года объединилась под названием Hashd al-Shaabi. На конец противостояния с ИГ их численность составляла около 80 тысяч. Иракское руководство легализовало группировку, сделав её частью вооружённых сил страны и полиции (лишь в ряде регионов). В результате к 2023 году численность Хашд аль-Шааби увеличилась до примерно 230 тысяч человек. Для сравнения, общая численность ВР Ирака к тому же моменту достигла 450 тысяч. Теперь сопоставляем. Есть 200 тысяч вооружённых бойцов, которые прекрасно обучены (не только КСИР, но и американцами), имеют боевой опыт, знают тактику американских сил (воевали на одной стороне) и тесно связаны с Ираном. Там же есть разбросанные по стране базы американских войск, из которых уже вывезена часть оборудования и вооружений. Американские солдаты в в Ираке оказываются в статусе заложников. А США получает дестабилизацию ещё одной страны (которую пытаются подать как пример своей успешной политики). Не удивительно, что за сутки до Израильской атаки ираские власти проводили консультации и переговоры с лидерами Hashd al-Shaabi и их союзниками. Тема была одна — невмешательство в Израильско-Иранскую войну. И, судя по всему, переговоры были успешными. Вопрос лишь в том, что договорённости касались войны Ирана против Израиля, но никак не против Израиля и США.

Таким образом, выбрав силовой вариант, Трамп рискует получить дополнительные проблемы в регионе, смерть американских солдат и, возможно, скачок цен на нефть. Что крайне неприятно для его избирателя, у которого один из критериев оценки эффективности администрации — цена галлона топлива на заправке.

Вариант сделки с Ираном выглядит предпочтительным. Тем более, что иранская сторона публично заявляла о готовности вернуться к обсуждению вопроса. Естественно, это было немного не так, как подали часть СМИ с заголовками об отказе Ирана от ядерной программы. Министр Иностранных дел страны заявил о готовности не разрабатывать ЯО, но проводить исследования и развивать мирную ядерную программу. То есть речь идёт о возврате к концепции 2015 года. Тем более, что часть "сложных моментов" исчезла благодаря атакам Израиля. Речь идёт, естественно, не о поражении ядерных объектов, а о ряде руководителей КСИР и ВС, которые с 2019 года были включены в американские санкционные списки. Большинство этих людей убиты в результате налётов. А в отношении тех, кто пришёл им на смену США просто не успели ввести санкции. И это как "успех" могут подать обе стороны. Трамп заявить "мы не снимали большую часть персональных санкций", Хоменеи – "новых санкционных пакетов нет, США пошли навстречу в вопросах экономики". Но в таком процессе есть одно существенное "но" – Иран не доверяет "слову американского президента". И это накладывается на персону Трампа, который сам является "хозяином своего слова" – хочет даёт, хочет забирает назад. Однако, вовлечение США в боевые действия несёт большие риски, чем попытка вернуться к контурам соглашения 2015 года.