РФ ударила ракетами 'Кинжал' по туристическим объектам Одесской области: детали

Вечером в понедельник, 9 мая, российские оккупанты снова ударили ракетами по Одесской области. Вражеские снаряды частично были сбиты бойцами сил противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом в Telegram сообщил спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Впоследствии в ОК "Юг" уточнили, что часть российских ракет "Кинжал", которых по Одесчине выпустили три, попали в объекты туристической инфраструктуры.

В результате обстрела разрушены пять зданий, начался пожар, который уже ликвидировали спасатели. Два человека пострадали из-за действий войск РФ, их с травмами доставили в больницу.

Видео дня

"Продолжается разбор завалов, из-под которых спасена собака. На месте преступления России против Украины работает следственно-оперативная группа Нацполиции", – сказано в сообщении.

Военные уточнили, что удар по области был нанесен с самолета стратегической авиации РФ Ту-22.

Напомним, что утром 9 мая Россия нанесла очередной ракетный удар по Одесской области. Враг использовал противокорабельные ракеты типа "Оникс", выпустив их из комплекса "Бастион".

Был поврежден объект инфраструктуры в одном из районов.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты опять ударили ракетами по Одессе. В это время в городе проходила встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и главы Европейского совета Шарля Мишеля.