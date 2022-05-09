Оккупанты нанесли удар по Одесщине четырьмя ракетами, выпущенными из Крыма

В понедельник, 9 мая, Россия нанесла очередной ракетный удар по Одесской области. Враг использовал противокорабельные ракеты типа "Оникс", выпустив их из комплекса "Бастион".

Последний находится на территории временно оккупированного Крыма. Об этом со ссылкой на данные оперативного командования "Юг" сообщило "Суспільне Одеса" в Telegram-канале.

Отмечается, что оккупанты запустили из Крыма по Одесщине четыре ракеты. Информация о том, куда они попали или, возможно, их сбила украинская система противовоздушной обороны, не разглашается.

В то же время уточняется, что раненых среди гражданского населения в результате этой атаки РФ нет.

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Отдельно "Суспільне" сообщает, что в Одессе задержан мужчина, который фотографировал инфраструктуру города и отправлял снимки абоненту из России.

Отметим, что "Бастион" – это береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой П-800 "Оникс"/"Яхонт". Несколько их РФ развернула на территории оккупированного Крыма еще в 2015 году.

Они предназначены для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Примечательно, что оккупанты использовали такие ракеты для поражения инфраструктуры Одесщины, а не кораблей.

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