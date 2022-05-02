РФ убила 13-летнего ребенка в Одессе: ракетный удар нанесли по церкви

В понедельник, 2 мая, российские военные нанесли очередной ракетный удар по Одессе. В результате преступных действий рашистов погиб ребенок, также есть раненые. Повреждения получило одно из религиозных сооружений.

Об этом сообщили в ОК "Юг", говорится в Telegram "Одесса. Официально". Как сообщил председатель Одесской ОВ Максим Марченко, в результате удара есть погибшие и раненые.

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка (2014–2021) Николай Кулеба в своем Facebook уточнил, что погиб 13-летний ребенок, еще одна девочка 17 лет тяжело ранена.

Кроме того, как сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире национального телемарафона, вражеская ракета снесла крышу в церкви Московского патриархата, поддерживающего государство-агрессора.

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"В церкви Московского патриархата снесло крышу после атаки рашистов. К большому сожалению, в Одессе есть погибшие и раненые. Это, вероятно, месть за 2 мая", – отметил политик.

"Мы этого так не оставим. Каждый раз эти подонки действуют как обычные террористы, а с террористами у нас разговор один. Мы будем их уничтожать, пока ни одного живого оккупанта не останется на украинской земле!" – подчеркнул глава Одесской ОВА.

Напомним: 25 апреля враги выпустили по Одесщине две ракеты с территории оккупированного Крыма. Тогда оккупанты применили береговой комплекс "Бастион". Однако одна ракета упала в воду, а вторую сбили наши подразделения противовоздушной обороны.

Еще днем ранее россияне нанесли ракетные удары по Одессе, в результате которых загорелся жилой дом и были повреждены объекты инфраструктуры. Один из снарядов попал в многоэтажный дом в Киевском районе города, восемь человек погибли, в том числе трехмесячный ребенок, еще 18 получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором прокомментировал ракетный удар оккупантов по Одессе, который состоялся в субботу, 23 апреля, и унес жизни восьми человек. Глава государства подчеркнул, что рашисты получат справедливое возмездие за свои поступки.