Оккупанты ударили по Одесчине со стороны Крыма: одна ракета утонула, вторую сбили ПВО

Российские оккупанты утром в понедельник, 25 апреля, снова атаковали Одесскую области. Враги выпустили еще две ракеты.

Об этом в Telegram сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко. По его словам, россияне нанесли удары с территории оккупированного Крыма.

Оккупанты применили береговой комплекс "Бастион". Однако одна ракета упала в воду, а вторую сбили наши подразделения противовоздушной обороны.

Минувшая ночь в Одессе тоже прошла неспокойно. Украинские силы ПВО уничтожили две крылатые ракеты, которые летели в сторону порта "Южный.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 24 апреля россияне нанесли ракетные удары по Одессе, в результате которых загорелся жилой дом и были повреждены объекты инфраструктуры. Один из снарядов попал в многоэтажный дом в Киевском районе города, восемь человек погибли, в том числе трехмесячный ребенок, еще 18 получили ранения.