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Ракетный удар по Одессе: появилось видео взрыва в квартире

Ольга Липич
Война в Украине 2022
2 минуты
7,4 т.
Ракетный удар по Одессе: появилось видео взрыва в квартире

В сети опубликовали видеозапись из квартиры в Одессе, в которую во время вражеских обстрелов в субботу, 24 апреля, попал российский боеприпас. Кадры были сняты на камеру видеонаблюдения.

Кадры появились в Telegram-канале "Ху*вая Одесса". На видео показано, что за окном все резко стало оранжевого цвета, на балконе, вероятно, вспыхнул пожар.

Квартира до атаки
Все вокруг окрасилось оранжевым цветом
Видео дня
Вспыхнул пожар

"Появилось видео из квартиры дома, в который сегодня прилетело", – говорится в сообщении.

На кадрах также слышен сильный взрыв, окна разлетелись, а двери выбило. Всю комнату заполнил густой туман.

Пожар и дым квартире

Напомним, войска страны-агрессора около 14:00 23 апреля нанесли ракетные удары по Одессе. Загорелся по меньшей мере один жилой дом, есть повреждения объектов инфраструктуры. Одна из ракет попала в 16-этажку в Киевском районе города. Предварительно известно о 8 погибших, среди которых 3-месячный ребенок. Ранения также получили 18 человек.

Ракеты Россия запускала из акватории Каспийского моря

Как сообщал OBOZREVATEL, Воздушное командование "Юг" сообщило, что около 22:00 23 апреля российские оккупанты снова атаковали Одесскую область. Две ракеты, запущенные по региону, сбили над территорией области бойцы сил противовоздушной обороны (ПВО).