Ракетный удар по Одессе: появилось видео взрыва в квартире

В сети опубликовали видеозапись из квартиры в Одессе, в которую во время вражеских обстрелов в субботу, 24 апреля, попал российский боеприпас. Кадры были сняты на камеру видеонаблюдения.

Кадры появились в Telegram-канале "Ху*вая Одесса". На видео показано, что за окном все резко стало оранжевого цвета, на балконе, вероятно, вспыхнул пожар.

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"Появилось видео из квартиры дома, в который сегодня прилетело", – говорится в сообщении.

На кадрах также слышен сильный взрыв, окна разлетелись, а двери выбило. Всю комнату заполнил густой туман.

Напомним, войска страны-агрессора около 14:00 23 апреля нанесли ракетные удары по Одессе. Загорелся по меньшей мере один жилой дом, есть повреждения объектов инфраструктуры. Одна из ракет попала в 16-этажку в Киевском районе города. Предварительно известно о 8 погибших, среди которых 3-месячный ребенок. Ранения также получили 18 человек.

Ракеты Россия запускала из акватории Каспийского моря

Как сообщал OBOZREVATEL, Воздушное командование "Юг" сообщило, что около 22:00 23 апреля российские оккупанты снова атаковали Одесскую область. Две ракеты, запущенные по региону, сбили над территорией области бойцы сил противовоздушной обороны (ПВО).