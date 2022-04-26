'РФ может превзойти Чернобыльскую катастрофу': Зеленский заявил, что оккупанты добиваются нового 'атома'

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение по итогам 61-го дня войны в Украине. Он напомнил о годовщине Чернобыльской катастрофы и отметил, что Россия может превзойти эту катастрофу – никто в мире не может чувствовать себя безопасно, зная, сколько атомных объектов и ядерного оружия есть у России.

Обращение президента опубликовала его пресс-служба в Telegram вечером 26 апреля. Глава государства подчеркнул, что в этом году мало просто вспомнить о Чернобыле, сказать слова благодарности героям-ликвидаторам и сделать выводы, поскольку Россия создала новые угрозы, которые могли бы превзойти эту страшную аварию.

Зеленский напомнил, что российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС, расположенную в оккупированном городе Энергодар. Кроме того, они временно контролировали Чернобыльскую АЭС и повредили линии электроснабжения к станции, что чуть не привело к новой катастрофе.

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"Помню ночь на 4 марта, когда стало известно о пожаре на Запорожской АЭС, когда российские оккупанты обстреливали станцию. Они точно знали, по какому объекту ведут огонь. У них был приказ – любой ценой захватить объект. Их не волновало ничего – что Запорожская станция самая большая в Европе, они и не думали, сколько там энергоблоков и чем может завершиться обстрел", – отметил украинский президент.

Он рассказал, что в ту ночь говорил со многими мировыми лидерами и, если бы мир тогда не проснулся, мы бы не вспоминали Чернобыль, потому что все мысли были бы о том, что Россия наделала на Запорожской АЭС.

Зеленский подчеркнул, что о катастрофе на Чернобыльской станции 1986 года каждый год должны вспоминать и в России, но вместо этого россияне прямо сегодня запустили три ракеты против Украины так, что они пролетели непосредственно над блоками сразу трех атомных станций.

"Просто нет слов. Оказывается, что они не отдают себе отчет в том, что такое Чернобыль. От слова "вообще". Российские войска, которые пытались наступать на Киев через Чернобыльскую зону, использовали эту закрытую территорию как военный плацдарм, обустраивали позиции на земле, на которой просто запрещено даже стоять. Они гоняли бронетехнику по территории, где захоронены загрязненные радиацией материалы и где количество радиоактивных частиц просто зашкаливает. Они разрушили пункты дозиметрического контроля. Взломали и разворовали систему контроля радиационного состояния на ЧАЭС. Разграбили ядерную аналитическую лабораторию...", – напомнил президент.

Политик убежден, что после всего, что российские военные сделали в Чернобыльской зоне и на Запорожской АЭС, никто в мире не может чувствовать себя безопасно, зная, какое количество атомных объектов, ядерного оружия и соответствующих технологий есть у российского государства.

"Если в России забыли, что такое Чернобыль, то это значит, что требуется глобальный контроль над российскими атомными объектами и ядерными технологиями", – отметил Зеленский.

Он сообщил, что российские войска продолжили ракетные удары по Одесской области, атаки на ВСУ под Харьковом, на Донбассе, пытаются изобразить в Херсоне и в части Запорожской области якобы "новую власть", меняют флаги, но кроме потерь это не принесет России ничего.

"Будет новый санкционный пакет от Евросоюза, еще больше ограничений для торговли, отказ абсолютного большинства стран мира от российской нефти и других российских энергоносителей. Никакой адекватной стране не захочется приглашать к сотрудничеству Росатом. Большинству россиян придется заплатить бедностью за агрессивную политику руководства их государства. И каждого – я подчеркиваю это: каждого – военного преступника и коллаборанта мы установим, найдем и привлечем обязательно к ответственности. Чем дольше и жестче будет эта война, тем больше ресурсов будут израсходовано не только нами, но и миром на установление справедливости и наказание всех виновных", – подчеркнул президент.

Он отметил, что придет время, когда и России придется признать, что мир нужен.

Зеленский рассказал, что посетил в больнице Охматдет Илью Матвиенко и Киру Обединскую, которых оккупанты похитили из Мариуполя. Украине, по словам политика, понадобилось очень много усилий, чтобы их вернуть.

"Сейчас Илья – с бабушкой, Кира – с дедушкой. Единственными родными людьми, которые у них остались. Поможем им всем, чем нужно. Поможем поднять детей. И мы обязательно сделаем все, чтобы вернуть всех наших украинских деток в Украину. Пусть в России никто не надеется, что Украина забудет или простит угон наших детей, депортацию наших граждан. И – уничтожение Мариуполя", – отметил глава государства.

Он рассказал, что подписал указ о награждении наших героев – государственными наградами отмечены 243 военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский заявил, что действия Российской Федерации на украинских атомных электростанциях угрожают человечеству новой катастрофой. Но в годовщину трагедии на ЧАЭС не все это понимают.