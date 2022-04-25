РФ готовит 'референдум' в Херсоне, который является ключом к цели по созданию сухопутного моста в Крым – британская разведка

Россия готовится к проведению в Херсоне псевдореферендума о создании "Херсонской народной республики". Цель данного мероприятия – оправдание оккупации области.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter, ссылаясь на данные разведки. Отмечается, что Херсон является ключом к цели РФ по созданию сухопутного моста в Крым и доминированию на юге Украины.

Разведчики напомнили о том, что в 2014-м году страна-агрессор уже провела один такой нелегитимный референдум о "присоединении Крыма к Российской Федерации". Таким образом РФ хотела задним числом оправдать захват украинского полуострова.

Видео дня

"Внутренние выборы в России сопровождались обвинениями в фальсификации результатов голосования, а высокопоставленной оппозиции не позволили баллотироваться", – добавили в разведке Британии.

Напомним, что заявленный российскими оккупантами "референдум" в Херсонской области о создании квазиреспублики "ХНР" перенесен на будний день, а именно 27 апреля. Это означает, что захватчикам безразлично, сколько людей сможет вырваться в рабочий день на "участок для голосования" – результат предрешен.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Херсона начали массово выезжать из города, протестуя против так называемого "референдума". На выезде из города образовалась колонна длиной в несколько километров.

При этом армия агрессора блокирует выезды и въезды в Херсонскую область. Жители населенных пунктов, где будет проводиться противозаконное голосование, предельно ограничены в свободе перемещения.