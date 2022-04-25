Оккупанты заблокировали выезд из захваченных городов Херсонщины, где планируется проведение фейкового референдума

В преддверии фейкового референдума, анонсированного российскими оккупантами о создании квазиреспублики ХНР, армия агрессора блокирует выезды и въезды в Херсонскую область. Жители населенных пунктов, где будет проводиться противозаконное голосование, предельно ограничены в свободе перемещения.

Об этом рассказали в Штабе Оперативного командования "Юг" на Facebook. При этом захватчики продолжат массировано обстреливать область, по николаевскому направлению.

"Отмечено усиление разведывательной активности в сторону административной границы Николаевской области. Попытка выдвижения двух диверсионно-разведывательных групп врага нашими подразделениями сорвана. Понеся потери до 50% состава ДРГ, рашисты отступили", – обозначили украинские военные.

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Вооруженные Силы Украины продолжают мужественно вести бои за занятые противником территории, превосходство на стороне наших бойцов. Оккупанты несут постоянные издержки и потери, включая военную технику и личный состав.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– российские захватчики готовят Херсонщину к псевдореферендуму по созданию так называемой ХНР. Поскольку подлинное мнение жителей региона их не интересует, а "результаты" известны заранее, то незаконное голосование запланировано на будний день, в среду;

– на Запорожье оккупанты провели перфоманс под видом референдума, вынуждая людей голосовать под дулами автоматов.