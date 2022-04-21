Оккупанты перенесли дату фейкового референдума в Херсонской области на будний день

Заявленный российскими оккупантами референдум в Херсонской области о создании квазиреспублики "ХНР" перенесен на будний день, а именно 27 апреля. Это означает, что захватчикам безразлично, сколько людей сможет вырваться в рабочий день на "участок для голосования" – результат предрешен.

Об этом сообщил штаб Оперативного командования "Юг" на Facebook. В преддверии нелегитимного референдума оккупанты продолжают массированно обстреливать населенные пункты региона.

"Пытаясь ускорить узаконение оккупационных властей, как всегда, пренебрегают всеми законами и нормами. То, что референдум назначен среди недели, в рабочий день дополнительно подчеркивает, что волеизъявление местного населения захватчиков не интересует, а в заготовленном сценарии известен результат", – указано в сообщении.

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Также командование "Юга" отметило, что враг несет серьезные потери на рубеже этого направления. К ним относятся 32 солдата, 7 единиц техники: танк, самоходная гаубица "Мста-С", реактивная система залпового огня, другая бронированная, автомобильная, инженерная техника.

"Силы охраны и обороны юга по всем направлениям готовы к реагированию на проявления враждебной активности. Будьте сознательны и осмотрительны, доверяйте защитникам, держите строй и делайте свой вклад в нашу общую Победу!", – призывает командование украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсоне был расстрелян блогер, который долгое время снимал пророссийские ролики, но с начала войны начал заниматься активной волонтерской деятельностью