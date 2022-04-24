Жители Херсона пытаются покинуть город накануне "референдума". Видео

Жители Херсона начали массово выезжать из города, протестуя против так называемого "референдума". На выезде из города образовалась колонна длиной в несколько километров.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram "Ху*вый Херсон. Украина Война". На кадрах – автомобили спешат покинуть оккупированный город.

Напомним: во временно оккупированных населенных пунктах Херсонской и Николаевской областей оккупанты продолжают агитировать местных жителей за "русский мир". В то же время они производят обстрелы по этим же городам и селам.

Войска России готовят население к так называемым "референдумам". Они распространяют фейки, что весь юг Украины уже якобы охвачен эйфорией встречи РФ.

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Ранее мэр Херсона Игорь Колыхаев попросил у центральных украинских властей разъяснений, как работать городской администрации в условиях оккупации. Херсонские власти не понимают, что делать в случае введения оккупантами "рублевой зоны". В городе также не знают, как обеспечить жизнедеятельность Херсона, если Россия перейдет к полной оккупации.

Как сообщал OBOZREVATEL, страна-агрессор Россия планирует так называемую мобилизацию граждан Украины во временно захваченных населенных пунктах Херсонской и Запорожской области. Это является грубым нарушением Женевской конвенции.