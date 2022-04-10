Війна іде, війна продовжується.

Сьогодні мені зателефонувала журналістка і запитала - що є запорукою безпеки України, та як не допустити її знищенню в майбутньому?

Я вже писав про це багато разів, але повторюся.

1. Країна має вкладати ресурси в ЗСУ.

Так є НГУ, СБУ, ГУР МО, Поліція, Прикордонники, МНС, навіть спецназ пенеціарної служби себе круто показав і воює, всі несуть втрати, убивають ворогів. Я не згадую про ТРО, бо вони в ЗСУ.

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ЗСУ має стати основою державної безпеки не тільки у воєнний час, а і у мирний.

Всі громадяни України, незалежно від гендерної приналежності, мають проходити службу в ЗСУ або альтернативну службу.

2. Жодна державна посада не може займатися людиною, яка не пройшла військову службу та не склала присягу Українському Народові.

3. Дерусифікація та поновлення історичної справедливості. Пам'ятника Пушкіна прибрати, а замість них поставити пам'ятники українським митцям таким як Чайковський, Чехов, Прокофьев, Курбас, Стус, Гоголь, Ільченку тощо. Таким українським інженерам, як Ціалковський, Корольов, Сікорський,Конлратюк тощо. І сучасним героям - Кіборгам, Азову, Айдару, Кульчицькому, Сенюку і багатьом іншим ... Назвати в їх честь вулиці, переймувати за згодою громади населені пункти.

4. Повністю перевести церкви московського патріархату в Україні в Православну Церкву України. Більшість священників просто священники. Агентів фсб арештувати, а всі хто хочуть нести службу маючи Томос від Православного Патріараха - прийняти в Українську Православну Церкву. Лавру звільнити від московської нечисті і віддати прихожанам.

5. Українське громадянство має отримуватися через знання мови та української історії, або за бойові заслуги.

Армія, Мова, Віра.

І ще, я додав би сюди - Економіка. Але, навіть якщо Росія знищить усю стратегічну інфраструктуру, все політичне керівництво, нанесе ядерний удар - українці продовжать супротив. Тільки це вже буде десь на території Ростовської області.