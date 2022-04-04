Разведка обнародовала имена российских оккупантов, совершавших преступления в Буче

31 марта украинские воины освободили от российских нацистов город Буча Киевской области. Там захватчики убивали и пытали до смерти сотни мирных жителей.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины на Facebook-странице обнародовали список военнослужащих 64 ОМСБр, совершивших зверские военные преступления против жителей в Буче. "Каждый украинец должен знать их имена! Помните! За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", – говорится в сообщении.

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Ознакомиться со списком русских захватчиков можно по этой ссылке.

Уже сорок дней ВСУ героически защищают украинские земли от полномасштабного вторжения русских нацистов. По состоянию на утро 4 апреля оккупационная армия потеряла более 18 300 солдат. Но борьба за освобождение Украины от рашистов продолжается.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в освобожденной от российских нацистов Буче в Киевской области уже похоронили около 340 убитых оккупантами мирных жителей. У некоторых погибших были связаны руки.

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