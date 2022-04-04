В Буче похоронили 340 убитых оккупантами мирных жителей: у некоторых были завязаны руки

В освобожденной от российских оккупантов Буче Киевской области уже похоронили около 340 убитых русскими мирных жителей. У некоторых погибших были связанны руки.

Об этом сообщил работник одной из ритуальных служб. Тела украинцев выжившие самостоятельно хоронили в огородах и дворах.

"Собрали 15 тел были на улице Яблонской, с завязанными руками и застрелены в голову. Найдено тел (3 апреля – Ред.) – 30", – рассказал работник.

Он уточнил, что после освобождения Бучи от российских оккупантов, в городе было найдено 330-340 тел, но это еще не все.

"Мы не успеваем. Еще как минимум 20 адресов еще есть на завтра (4 апреля – Ред.). Многие люди похоронены в огородах во дворах. Точного количества мы не можем определить. Еще нет списков всех. По крайней мере, мы похоронили примерно 350 человек", – резюмировали в похоронной службе.

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Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты пытались сжечь изнасилованных женщин. Кроме того, войска страны-агрессора убивали детей и стариков на территории Киевской области.

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