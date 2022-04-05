Разбомбленный Россией Мариуполь засняли с дрона: на видео показали драматический театр

В сети появилось видео, которое позволяет оценить масштаб разрушений в уничтоженном российскими оккупантами Мариуполе. На кадрах видно, что в городе не осталось практически ни одного целого здания.

Также стало известно, как сейчас выглядит Драмтеатр, где прятались сотни людей, на который россияне сбросили сверхмощную бомбу. Ролик опубликовали издания "Радио Свобода" и Reuters (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Захватчики, которые уже месяц стирают Мариуполь с лица земли, превратили уютный и благоустроенный город у моря в руины. Повсюду стоят разбитые и сожженные многоэтажки и частные дома. На всех зданиях видны следы от пуль.

Видео дня

Драматический театр Мариуполя частично сгорел изнутри после авиаудара оккупантов. Разрушены стены и перекрытия, все помещения засыпаны обломками и осколками стекол.

В самом городе тихо и пусто, можно заметить лишь единицы людей на улицах, над которыми местами стоит дым.

Напомним, что российские оккупанты знали, что на момент бомбежки Драмтеатра в нем находились дети. Это подтвердили данные американской разведки. Тогда погибли около 300 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, Центр стратегических коммуникаций показал видео разрушений в Мариуполе после массированных бомбардировок вражескими войсками. Кадры были сняты с помощью дрона.

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