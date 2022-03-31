Сплошная разруха и пустые улицы: как выглядит Мариуполь после массированных бомбардировок. Видео с дрона

Центр стратегических коммуникаций показал видео разрушений в Мариуполе после массированных бомбардировок вражескими войсками. Кадры были сняты с помощью дрона.

Ролик опубликовали на официальной странице в Twitter StratСom Ukraine. "Масштабы разрушений в Мариуполе, видимые на этих кадрах с беспилотника, шокируют", – говорится в публикации (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

На видео видно, что оккупанты разрушили городскую инфраструктуру на огромных площадях. От ракетных обстрелов и авиаударов пострадали целые кварталы, жилые дома и административные здания.

Также ролик Центра стратегических коммуникаций показал разрушенный до основания Драмтеатр, где погибли сотни людей.

На улицах города отсутствует какое-либо движение, людей не видно.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 марта бойцы полка "Азов" в Мариуполе уничтожили более 60 оккупантов и три танка. Среди уничтоженной живой силы врага – спецназ ГРУ России.

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