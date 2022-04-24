Над Одесской областью ПВО сбила еще две крылатые ракеты – ОК 'Юг'

В субботу вечером, 23 апреля, российские оккупанты снова атаковали Одесскую область. Две ракеты, запущенные по региону, сбили над территорией области бойцы сил противовоздушной обороны (ПВО)

Об этом сообщает Воздушное командование "Юг" в Facebook. Воины зенитно-ракетного подразделения Воздушных сил ВСУ уничтожили вражеские объекты в 22:00.

Установлено, что эти российские крылатые ракеты были выпущены с военного корабля РФ из акватории Черного моря. Они летели в направлении порта "Южный".

Отметим, что именно эту атаку накануне анонсировали в Минобороны страны-агрессора. Там заявили, что это якобы провокация украинской стороны, направленная на то, чтобы обвинить РФ в ударе по объектам гражданской инфраструктуры.

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К счастью, на этот раз все воздушные цели противника были уничтожены ПВО, так что план оккупантов провалился.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Одессе с 14 до 15 часов дня 23 апреля прогремели взрывы: российские оокупанты нанесли ракетные удары по городу. Поврежден и загорелся по меньшей мере жилой дом, есть повреждения объектов инфраструктуры.

В результате ракетных обстрелов Одессы 23 апреля погибли 8 мирных жителей, среди которых 3-месячный ребенок. Еще 18 человек были ранены.