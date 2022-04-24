Погибли три поколения одной семьи: в Одессе в результате ракетного удара умерла женщина, ее 3-месячная дочка и мать. Фото

В субботу, 23 апреля, в Одессе в результате российских обстрелов погибли три поколения одной семьи. Оккупанты ракетами убили молодую женщину, ее 3-месячную дочь Киру и мать.

Погибшую украинку звали Валерия Глодан. О смерти жены, ребенка и тещи сообщил в Facebook Юрий Глодан. Он также опубликовал фото всей семьи, которую одним ударом ракеты убили захватчики (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Родные мои, Царство небесное! Вы в наших сердцах!" – написал мужчина. В комментариях украинцы сочувствовали его утрате.

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Еще вчера утром в Instagram Валерия выкладывала Stories о президенте РФ Владимире Путине, россиянах, поддерживающих войну, и о помощи людям в Одессе и Николаеве. Они еще были доступны тогда, когда женщины не стало.

Знакомая погибшей написала, что она не может поверить в то, что эта трагедия действительно случилась. Она добавила, что Валерия была прекрасной, искренней и доброй девушкой.

"У нее же дочь совсем маленькая. Была. Три месяца. И она не выжила. И мать( Невыразимо жаль. Хочется кричать и лезть на стенку. Как же они спят ночью?" – написала женщина.

Поэтесса Аля Хайтлина посвятила этой трагедии стихотворение. Из него стало известно, что убитую россиянами 3-месячную девочку звали Кира.

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