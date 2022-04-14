Данилов рассказал о плане России устранить Зеленского

Россия предприняла несколько попыток физической ликвидации президента Украины Владимира Зеленского. Первую из них Кремль совершил чуть больше, чем за сутки до начала широкомасштабного вторжения.

Также президент РФ Владимир Путин уже определился с кандидатурой "гауляйтера", которого собирался поставить вместо Зеленского и с марионеточным главой украинского правительства. Об этом в интервью BBC рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"План был довольно прост и дерзок: прежде всего уничтожение президента нашей страны. У них это стояло вопросом номер один, и было несколько попыток по этому вопросу. Более того, я могу сказать, что 22 февраля примерно в 19:20 мы получили информацию, что в ближайшее время это может произойти", – отметил Данилов.

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Он рассказал, что о готовящемся покушении срочно проинформировали самого Зеленского, его личную охрану, Управление государственной охраны, премьер-министра, его службу безопасности, министра внутренних дел, все соответствующие органы. Это позволило сорвать планы Кремля.

После первой попытки ликвидации руководства государства Россия осуществила еще четыре. В первые дни на Банковую даже прорывались вражеские ДРГ, которые были успешно уничтожены. Данилов отметил: диверсанты шли совершать покушения на руководителей Украины не просто так - к этим покушениям тщательно готовились, была создана соответствующая сетка, прорабатывались мельчайшие моменты.

Последняя такая попытка была предпринята россиянами 7 марта – в тот раз о подготовке покушения на Зеленского украинскую сторону предупредили западные разведки.

Далее, говорит Данилов, если бы руководителей государства удалось физически ликвидировать - Кремль бы поставил на ключевые должности заранее определенных кандидатов. Секретарь СНБО отметил, что Украине эти фамилии известны, однако называть их пока преждевременно.

Данилов лишь уточнил: это не был бы Евгений Мураев, Олег Царев и кто-нибудь из прокремлевского пула предателей, которые на слуху.

"Это люди в больших погонах. И на должность премьер-министра, и на должность руководителя государства", - намекнул он.

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