Данилов: война будет непростой, Путин не отказался от идеи уничтожить руководство Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов отметил, что война в стране продолжается и она будет непростой. Он заявил, что глава страны-агрессора РФ Владимир Путин также не снимал задачу уничтожить военно-политическое руководство Украины.

Такое задание захватчики получили еще в самом начале полномасштабного вторжения в нашу страну. Об этом Данилов сказал в понедельник, 18 апреля, в эфире национального телемарафона.

"Путин не снимает задачи уничтожения нас как государства. Это уничтожение высшего политического руководства нашей страны. Те задания, которые он очерчивал 23-24 февраля, когда они (Россия – Ред.) начинали эту "операцию", не претерпели никаких изменений", – подчеркнул секретарь СНБО.

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Данилов добавил, что сейчас еще не время успокаивать украинцев, ведь боевые действия продолжаются, и не стоит говорить, что "вопрос войны уже решен".

По его словам, ближайшая цель оккупантов сейчас – это полностью захватить территорию Донецкой и Луганской областей к Пасхе. Однако Данилов подчеркнул, что Украина не будет отдавать свою землю врагу.

Секретарь СНБО также в очередной раз призвал украинцев как можно скорее эвакуироваться из опасных районов, где уже ведутся или могут начаться боевые действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Данилова, Россия предприняла несколько попыток физической ликвидации президента Украины Владимира Зеленского. Первую из них Кремль совершил чуть больше чем за сутки до начала широкомасштабного вторжения.

Кроме того, известно, что президент РФ Владимир Путин уже определился с кандидатурой "гауляйтера", которого собирался поставить вместо Зеленского, и с марионеточным главой украинского правительства.