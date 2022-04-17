Причин несколько: командир добробата 'Свобода' сказал, почему враг может медлить с наступлением на Донбасс

Командир Добровольческого формирования "Свобода" ТРО Киева Петр Кузик объяснил, почему Кремль не спешит начинать новое наступление на востоке Украины. По его словам, причин может быть несколько.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо". По его мнению, главная причина "отсрочки" – провал России в первой фазе войны, когда анонсированный пропагандистами блицкриг не удался. "Но мы не должны недооценивать врага, который сейчас анализирует и с нуля начинает изучать вооруженные силы Украины", – подчеркивает Кузик.

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Также важным фактором выступают отрицательные процессы распада внутри армии РФ. Подтверждением тому служат трофейные документы, где стоит штамп "за уклонение от обязанностей военной службы путем отказа от выполнения боевых задач в ходе проведения специальной военной операции". Командир отмечает, что военные Кремля сейчас деморализованы, поэтому пытаются уклониться от участия в войне. "Явление дезертирства стало настолько массовым в каждой части, что ввели новый штамп!" – комментирует Кузик.

При этом он утверждает, что боевые действия на Востоке продолжаются и враг еще может наносить удары. "Действительно орки отказываются целыми подразделениями воевать, однако еще недостаточно критическая масса убитых оккупантов и боеприпасов у них, к сожалению, хватает", – утверждает командир. По его словам, враг преимущественно использует на этом направлении артиллерию, однако, по мнению Кузика, основные бои еще впереди.

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