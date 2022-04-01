Потери России в войне с Украиной составили 17,7 тыс. человек: уничтожены 625 танков и 143 самолета

Подразделения вражеских вооруженных сил РФ, вторгшиеся на украинскую территорию 37 суток назад, за это время потеряли 17 700 человек – солдат, офицеров и даже генералов. Также оккупанты лишились значительной части техники.

К настоящему времени украинские защитники уничтожили по меньшей мере 625 танков и 274 самолета с вертолетами российских захватчиков. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.04 ориентировочно составляют:

личного состава – около 17 700 человек;

боевых бронированных машин – 1751 единиц;

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автомобильной техники – 1220;

танков – 625;

артиллерийских систем – 316 ;

самолетов – 143;

вертолетов – 131;

реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 96 ;

беспилотников (БПЛА) оперативно-тактического уровня – 85;

цистерн с горюче-смазочными материалами (ГСМ) – 76;

средств противовоздушной обороны (ПВО) – 54 ;

специальной техники – 24;

кораблей/катеров – 7;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4

Напомним: за прошедшие сутки украинские защитники в Запорожской области уничтожили более десяти единиц техники путинской армии – БТРы, танки и "Грады". Вместе с ней ликвидирована и живая сила врага – 32 оккупантов убиты, 38 ранены.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский защитник Глеб С. на высоте двух тысяч метров из ПЗРК сбил истребитель-бомбардировщик Су-34 оккупантов. В общем на счету только этого солдата-десантника уже два таких вражеских самолета.

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