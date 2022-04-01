Потери России в войне с Украиной составили 17,7 тыс. человек: уничтожены 625 танков и 143 самолета
Подразделения вражеских вооруженных сил РФ, вторгшиеся на украинскую территорию 37 суток назад, за это время потеряли 17 700 человек – солдат, офицеров и даже генералов. Также оккупанты лишились значительной части техники.
К настоящему времени украинские защитники уничтожили по меньшей мере 625 танков и 274 самолета с вертолетами российских захватчиков. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.04 ориентировочно составляют:
личного состава – около 17 700 человек;
боевых бронированных машин – 1751 единиц;
автомобильной техники – 1220;
танков – 625;
артиллерийских систем – 316;
самолетов – 143;
вертолетов – 131;
реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 96;
беспилотников (БПЛА) оперативно-тактического уровня – 85;
цистерн с горюче-смазочными материалами (ГСМ) – 76;
средств противовоздушной обороны (ПВО) – 54;
специальной техники – 24;
кораблей/катеров – 7;
пусковых установок ОТРК/ТРК – 4
Напомним: за прошедшие сутки украинские защитники в Запорожской области уничтожили более десяти единиц техники путинской армии – БТРы, танки и "Грады". Вместе с ней ликвидирована и живая сила врага – 32 оккупантов убиты, 38 ранены.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинский защитник Глеб С. на высоте двух тысяч метров из ПЗРК сбил истребитель-бомбардировщик Су-34 оккупантов. В общем на счету только этого солдата-десантника уже два таких вражеских самолета.
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