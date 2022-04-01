На Запорожье украинские воины ликвидировали десятки оккупантов, уничтожив их танки и 'Грады'

За прошедшие сутки украинские защитники в Запорожской области уничтожили более десяти единиц техники путинской армии. Вместе с ней ликвидирована и живая сила врага – 32 оккупантов убиты, 38 ранены.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Запорожской областной военной администрации. Отмечается, что обстановка вокруг города и области остается напряженной, но контролируемой.

По информации из высшего штаба Сил обороны Украины, на вечер 31 марта и утро 1 апреля защитники Запорожского края, кроме десятков захватчиков, уничтожили два бронетранспортера и столько же танков противника.

Также наши бойцы ликвидировали семь вражеских автомобилей и две реактивные системы залпового огня "Град".

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Известно, что в регионе оккупанты проводят попытки продвижения в направлениях населенных пунктов Гуляйполе, Запорожье, Каменское, но успеха не имеют. Также российские войска производят артиллерийские обстрелы местной инфраструктуры и дорог в Орехове и нескольких других населенных пунктах Пологовского района.

В местах, где происходили боевые столкновения, подразделения ГСЧС ликвидируют последствия чрезвычайных происшествий. Так, в результате обстрелов в городе Пологи сгорели два жилых дома и дворовая постройка на общей площади 158 кв. м. Спасатели потушили огонь, жертв и пострадавших нет.

В Запорожском районе области пиротехники обезвредили 44 взрывоопасных предмета.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным оперативно-тактического командования "Восток", на восточном направлении в течение 31 марта ВСУ отразили три вражеских атаки. Там защитники уничтожили около 50 оккупантов.

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