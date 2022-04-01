'Охота' была удачной: украинский защитник рассказал, как уничтожил вражеские СУ-34. Видео

Украинский солдат-десантник Глеб С. из переносного зенитно-ракетного комплекса смог на высоте двух километров сбить вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34. В общем на счету только этого защитника уже два таких вражеских самолета.

О том, как ему удалось попасть в технику противника, он рассказал в комментарии пресс-службе Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ. Там на Facebook-странице опубликовали и видео его работы (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что Глеб служит в 81-й отдельной аэромобильной бригаде ДШВ ВСУ, является мастером-номером обслуги подразделения противовоздушной обороны. На минувшей неделе, в одном из районов выполнения задач, он из ПЗРК уничтожил два Су-34 Воздушно-космических сил ВС РФ.

Видео дня

"Обнаружив воздушную цель на высоте около двух тысяч метров, я совершил боевой пуск, в результате которого самолет взорвался в воздухе. Через день наша "охота" также была удачной, другую "Сушку" постигло такое же участие", – рассказал десантник.

На продемонстрированном видео был зафиксирован боевой пуск с ПЗРК, в результате которого украинский защитник сбил истребитель-бомбардировщик Су-34 на высоте двух километров. В итоге вражеский самолет взорвался в воздухе.

"Смерть российским оккупантам! Вместе победим! Слава ДШВ! Слава Украине!" – говорится в посте.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Харьковщине 31 марта ВСУ уничтожили сразу четыре российских самолета. В частности, долетались три бомбардировщика и один истребитель оккупантов.

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