Украинские пограничники провели успешную операцию по уничтожению российского триколора в Сумской области. Его оккупанты развесили на наблюдательной башне Украины, расположенной в нескольких метрах от украинско-российской границы.

Видео удара по вражескому флагу разместили в Facebook Государственной пограничной службы Украины. Отмечается, что вражеский триколор появился на башне ночью (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Чтобы украинские пограничники не сняли флаг, на этом направлении разместились позиции снайперов. Однако пограничникам удалось провести успешную операцию, – рассказали в ГНС.

Там объяснили, что украинские защитники незаметно приблизились квадрокоптером к башне и сбросили на нее взрывчатку, таким образом уничтожив российский триколор.

Видео дня

Напомним: российские коммунисты инициировали замену российского бело-сине-красного триколора флагом СССР. Таким образом, они предлагают закрепить за Россией "принцип правопреемства Советского Союза на своей территории".

По убеждению коммунистов, принятие этого закона позволит "устранить существующий исторический пробел и попытки неоднозначного толкования законодательства".

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда "Квартала 95" и украинский юморист Евгений Кошевой публично сжег флаг России. Он предупредил, что такой же результат ожидает всех россиян, которые приедут в Украину для участия в войне.