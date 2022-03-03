Евгений Кошевой публично сжег флаг России: так будет с россиянами, кто придет в Украину!

Звезда студии "Квартал 95" и украинский юморист Евгений Кошевой публично сжег флаг России. Он предупредил, что такой же исход ждет всех россиян, которые приедут в Украину для участия в войне.

Соответствующее видео появилось на Telegram-канале братьев-участников Евромайдана и защитников Украины Кирилла и Даниила Яковлевых. Так Кошевой отомстил России за обстрелы украинских городов и убийство мирных житилей.

"Короче, пид...сы, это за то, что вы сегодня сделали с нашими городами. Так будет и с вами, кто придет сюда. Вы жгли наши флаги, а мы вас, с...и, не трогали. Й...ные ишаки. Пизд...те нах...й в свою Москву!" – эмоционально заявил украинский актер.

Видео дня

Звезда "Квартала 95" назвал флаг России куском тряпки и напомнил о количестве ликвидированных россиян в Украине. Напомним, по состоянию на утро 3 марта боевые потери врага составили как мининум 9000 человек.

"Слава Украине! Героям Слава!" – сказал Кошевой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезда "Квартала 95" Елена Кравец в слезах обратилась к КВНщикам из России. Она призвала комедийных актеров "что-то придумать", чтобы остановить войну в Украине.