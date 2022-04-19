В России предложили заменить российский триколор на флаг СССР: названа причина

Российские коммунисты инициируют замену российского бело-сине-красного триколора флагом СССР. Таким образом, они предлагают закрепить за Россией "принцип правопреемства Советского Союза на своей территории".

Коммунистическая партия РФ (КПРФ) подготовила и внесла соответствующий законопроект в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе высшего законодательного органа РФ.

По убеждению коммунистов, принятие этого закона позволит "устранить существующий исторический пробел и попытки неоднозначного толкования законодательства".

К слову, это не первая попытка в России сменить государственный флаг. В 2014 году "жириновец" Михаил Дегтярев инициировал замену триколора на имперский черно-желто-белый штандарт.

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Сам Жириновский в том же году на встрече депутатов Госдумы с Путиным в Ялте не только поддержал идею вернуть имперское знамя, но и призвал заменить национальный гимн РФ на "Боже, царя храни", а Путину предложил стать верховным правителем.

Коммунисты со своей стороны в том же 2014 году добивались возвращения флага СССР как государственного флага РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, покойныйлидер ЛДПР Владимир Жириновский еще с 2011 года мечтал о возвращении РФ флага времен Российской империи.