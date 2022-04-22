Почему Путин отменил штурм 'Азовстали': названы три причины

Заявление главы страны-агрессора России Владимира Путина о прекращении штурма завода "Азовсталь" в Мариуполе могла быть неожиданностью для министра обороны РФ Сергея Шойгу. Есть, как минимум, три причины для такого решения.

Одна из них – опасение полностью потерять переговорную площадку с Украиной. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказала российская оппозиционер Ольга Курносова.

"Мне показалось, что решение по прекращению штурма "Азовстали" для Шойгу было даже некоторой неожиданностью", – заметила она.

Оппозиционер назвала ряд причин, почему Путин пошел на такой шаг.

Во-первых, оккупант опасается потерять переговорную площадку. "Все прекрасно слышали, в том числе и Путин, то, что сказал Владимир Зеленский – что после убийства всех защитников Мариуполя переговоры станут невозможными".

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Во-вторых, в Кремле осознают, что в результате штурма "Азовстали" могут пострадать мирные жители, которые наверняка там остались. "Поэтому ситуация для мира может быть не менее жуткой, чем то, что происходило в Буче. Может быть, более жуткой", – предположила Курносова.

В-третьих, штурм "Азовстали" может затянуться надолго, а значит, оккупанту нечего будет предъявить россиянам на День Победы 9 мая.

"Они заявили, что Мариуполь уже "освободили". Вот давайте это "освобождение" и предъявим. Дескать, мы уже все сделали. Да, кто-то там еще есть, но это не играет никакой роли", – сказала оппозиционер.

Как писал OBOZREVATEL, на совещании с Шойгу Путин заявил, что штурм "Азовстали" нецелесообразен. Он отменил его, якобы заботясь о сохранении жизней своих военных.